Giuliana Rengifo ya no desea hablar más de Arantxa Mori: "No sé quién es"

Luego que Arantxa Mori le respondiera a Giuliana Rengifo en D'Mañana, asegurando que gracias a Magaly Medina ella tenía trabajo, la cumbiambera no se quedó callada y aseguró que desconoce por completo a la integrante de la agrupación de 'Vanesa y Las Tremendas'.

Todo ocurrió en la última edición del programa, cuando Rengifo fue consultada sobre las recientes declaraciones de Mori, en donde incluso le pedía que se retracte por haberle dicho que se dedicaba a un 'trabajo bastante antiguo', cuando viajaba a provincia.

Sin embargo, la cantante de cumbia señaló que prefiere ya no hablar de una persona que no le suma en su vida. "A mí no hables de alguien que no conozco, que no sé quién es. A mí háblame de una Marisol, de una Maricarmen Marín, de ellas, pero no desconocidas", dijo Giuliana Rengifo.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO ARANTXA MORI?

La cantante de cumbia, Arantxa Mori, contó a un periodista de Magaly Medina que su relación con el abogado Eduardo Rimachi se había deteriorado por culpa de la cantante de cumbia.

"No tiene reparos en pasar por quien sea, hacer lo que sea para conseguir lo que quiere", manifestó la cantante de ‘Vanessa y las tremendas de la cumbia’.

Arantxa, afirmó que todo empezó cuando Giuliana empezó a trabajar prestando su voz como cantante para la campaña política de su novio, con el que tenía seis años de relación y con la que cuenta tuvo discusiones por no aprobar su amistad con la ex 'Agua Bella'.