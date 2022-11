Carlos Cacho y su emotivo mensaje a Tilsa Lozano por su boda

Tilsa Lozano y Jackson Mora se dieron el "sí" el viernes 25 de noviembre en una ceremonia íntima celebrada en un rancho de Pachacamac. Si bien la mayoría de asistentes eran familiares y amigos cercanos, también se pudo apreciar a figuras de la farándula como Adolfo Aguilar, la ex chica reality Natalia Otero, el ‘Zorro Zupe’ y a Carlos Cacho.

Momentos después, el estilista compartió un emotivo mensaje dedicado a la exmodelo. “¡El amor de mi vida se casó! Estoy más feliz que el novio. Todas mis bendiciones para los dos. Mágico momento”, escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto en la que posa con la exvengadora.

En la última edición de D'Mañana, Carlos Cacho fue consultado sobre los looks de figuras de la farándula que asistieron a la boda de su amiga. Asimismo, resaltó que Tilsa Lozano no tiene la preocupación de revelar detalles de su ceremonia, pues no cuenta con un programa propio de televisión.