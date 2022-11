Flor Polo da detalles de su divorcio con Néstor Villanueva tras 13 años de casados

Florcita Polo llegó al set de D'Mañana para contar más detalles de su nueva soltería ahora que su matrimonio con Néstor Villanueva terminó de manera oficial debido a su divorcio.

En el segmento de 'Espejito, Espejito', Flor narró que el proceso de separación fue "un poco difícil y complicado". "No es que este saltando en un pie porque me divorcié (...) pero trato de ser fuerte. (...) En el momento que yo firmé el divorcio ese día, donde nos casamos, mi mamá me llevó de viaje para que no me afecte tanto", declaró.

Además dijo que se siente tranquila tras firmar los papeles de separación. "Creo que Dios no quiso que sigamos adelante, por algo debe ser (...) Yo me siento tranquila y bien con mi decisión", sostuvo.

Por otro lado, confirmó que Villanueva llegó tarde el día de la firma de los papeles de divorcio. "La cita era a las 9:30 y llegó a las 12:30", contó.