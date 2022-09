Florcita Polo: "perdoné una infidelidad muchas veces, ya no pienso hacerlo"

Florcita Polo estuvo en el set de D Mañana para participar de un candente debate cuyo tópico tratado fue sobre la infidelidad. La hija de Susy Díaz comentó que perdonó una traición en reiteradas oportunidades. "No puedo contarte cuántas, pero ya no puedo perdonar más", expresó.

El popular conductor Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', acostumbrado a su estilo realizó inquietantes preguntas a Florcita Polo al recordarle que en un momento había engañado a su expareja Néstor Villanueva.

“En realidad ya aprendí la lección y con mi ex ya no vuelvo nunca más”, señaló y aseguró que prefiere su estabilidad a retomar una relación. “Si van a estar recordando todo lo que has hecho, mejor no”, apuntó.