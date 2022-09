¿Resentida con Alondra García? 'Doña Peta': "el que quiere a la persona, llama"

Doña Peta, la mamá del futbolista Paolo Guerrero se refirió sobre la expareja de su hijo, Alondra García Miró luego de semanas de confirmarse la separación sin mayores detalles. En una entrevista, la madre del 'Depredador' se habría mostrado resentida con su exnuera.

"No sé por qué no he hablado con ella. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más. ¿Para qué vas a implorar que te llamen? no”, dijo.

Recordemos que hace unos días, la modelo Alondra García Miró se pronunció sobre el nuevo romance que Paolo Guerrero mantiene con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. Consultada por si le deseaba lo mejor a Guerrero, Alondra respondió: "Siempre, siempre".