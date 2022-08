Dorita Orbegoso niega distanciamiento con Jerson Reyes

Dorita Orbegoso negó que su relación con el futbolista Jerson Reyes haya llegado a su fin, luego de que este compartiera un misterioso mensaje en sus redes sociales.

“Quien no te busca, no te extraña, Y quien no te extraña, no te quiere. Por eso, quiérete, ámate, respétate y aléjate de esa persona”.

Fue el mensaje que disparó las alarmas de los conductores de D’Mañana, quienes no dudaron en cuestionar a Dorita sobre lo ocurrido, a lo que la bailarina contestó que la relación está pasando por un buen momento.

“Bueno, nosotros estamos bien, me sorprendió que haya puesto eso, pero es por temas personales que está atravesando”, respondió.

ENGREIMIENTOS

Asimismo, Dorita añadió que la publicación se debe a que Jerson está atravesando por un momento difícil, pues se encuentra lesionado y debido a eso “se está engriendo”.