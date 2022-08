La faceta oculta de Dorita Orbegoso: la madre que siempre luchó por su hijo

Dorita Orbegoso es una modelo y presentadora peruana, quien empezó a los 19 años trabajando como bailarina, pero que tiempo después posó para una sección llamada Las Malcriadas del diario Trome que la catapultó al mundo del espectáculo.

Años más tarde, dio la bendijo con uno de los mejores regalos que puede recibir una mujer: un hijo. El pequeño Ian Pablo nació un domingo 7 de abril del 2019.

Dorita, pese a los altibajos que ha podido tener a lo largo de su vida, siempre ha encontrado la manera de sacar adelante a su pequeño príncipe. Es por eso que es considerada como una mamá luchadora que no le tiene miedo a nada ni a nadie con tal de sacar adelante a su hijo.

La artista de 35 años declaró para D'Mañana que desde que es madre se ha vuelto más sensible de lo normal.

"Yo vengo de un hogar disfuncional, pero cuando tú tienes un hijo (...) parece que quisieras ser fuerte, pero en realidad te vuelves más sensible, porque te imaginas que le puedan hacer un daño o tú le puedas faltar", explicó.

"El tema de mi hijo me sensibiliza muchísimo, porque yo soy una madre al 100%. Mucha gente no sabe, pero yo me levanto temprano para hacerle la lonchera, lo llevo al nido. Tengo una persona que me ayuda por horas, no porque no me alcance la economía, sino porque yo quiero criar a mi hijo, quiero estar con él", agregó.

En estos momentos, Orbegoso está pasando por un momento difícil donde se disputa la custodia del pequeño Ian. Ella afirma que luchará hasta el final e indicó que no dejará el camino fácil a Pablo Donayre, padre de su niño que busca la tenencia absoluta, a pesar que fue denunciado de agresión física y psicológica por parte de la artista.