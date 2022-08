Laurita Pacheco: “Estoy recuperándome, pero no estoy feliz”

Laurita Pacheco, reconocida exponente de la música folclórica, que logró ingresar al libro de los Récords Guinness por tocar 300 melodías con el arpa en solo 24 horas.

Laurita, natal de Arequipa cuenta su experiencia como emprendedora y el duro golpe que sufrió cuando lo perdió todo en el incendio de su vivienda.

“Cuando yo llegó a entrar a mi casa, después del incendio, yo me senté y me quedé en shock por dos días, no lloré, no hablé”, narró la cantante.

La arequipeña también se animó a hablar sobre su estado sentimental tras la ruptura con el padre de sus hijos.

“Estoy recuperándome, no te puedo decir que me siento feliz, porque no lo estoy. (…) No me gusta mentir. Me siento lastimada, porque cuando formas un hogar, piensas que es para siempre ”, reveló.

EMPRENDIMIENTO

Laurita Pacheco es dueña de un restaurante donde se prepara lo mejor de la gastronomía arequipeña. Sin duda, esta mujer es prueba de que, pese a las adversidades, se puede salir adelante.