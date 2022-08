Álvaro Paz de la Barra es captado en comprometedora situación con Andrea Cifuentes

El alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra fue captado el miércoles por la noche en una fiesta de Barranco junto a la influencer Andrea Cifuentes. En las imágenes se le ve bailando, dándole abrazos y besos con quien presuntamente habría iniciado una relación amorosa.

No es la primera vez que Álvaro se ve involucrado con una chica del espectáculo. Anteriormente, el candidato a la alcaldía de Lima fue vinculado con Jamila Dahabreh.

Al respecto, el popular Metiche, fiel a su estilo, recomendó a Andrea Sifuentes no volver a salir con Paz de la Barra. "Me imagino con lo tóxico que es Álvaro, la estaba celando, no vuelvas a salir, no vale la pena, chequea todo lo que estaba pasando", indicó.