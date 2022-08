Hija no reconocida de Tommy Portugal desmiente a Ricky Trevitazo: "Jamás le dije tío"

Continúan los enfrentamientos entre María Fernanda Veliz y su padre el cantante de cumbia Tommy Portugal, desde que 'Mafer' acusara públicamente al músico de ser un padre ausente.

La joven también desmintió a Ricky Trevitazo, quien alegó en D Mañana que la Mafer Veliz le llamaba de cariño 'tío'. "Queeeé, solo lo he visto una vez. Jamás le he dicho tío", escribió.

María Fernanda Véliz, quien también se dedica a la música, aseguró que Tommy Portugal nunca la ha apoyado en su carrera y que tampoco se ha sometido a una prueba de ADN.

Tommy Portugal afirmó por redes sociales que siempre quiso apoyarla. “No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella sepa”, expuso.

La joven María Fernanda Véliz se presentó en un conocido programa de espectáculos para referirse a Tommy y decirle que nunca "pidió cariño ni mucho menos fama".

“Nunca te he exigido ‘fama’, solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’. Y no, no lo hice público para dar que hablar, solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes”, expresó.