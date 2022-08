Nicola Porcella revela que todos sus “arreglitos” fueron canjes

Nicola Porcella regresó al Perú e hizo su aparición en D´Mañana, donde realizó más de una revelación, que darán mucho que hablar, al someterse a las preguntas de Adriana Quevedo, Karla Tarazona y el incisivo “Metiche”.

El exchico reality participó durante toda la edición del matinal participando en los diferentes bloques, como el de la cocina, donde confesó que no sabe cocinar, ni freír un huevo.

Tras un informe sobre el canje y las estrellas de la farándula local. Porcella reveló que también recurre a ellos, pero no abusa, y ante la pregunta de “Metiche” sobre que canjes a usado, reveló que los “arreglitos” en su rostro como el Botox, si lo hace con canje, respondió que sí.

Nicola dijo que si los arreglitos, como la nariz, fueron canjes, pero si puso hincapié en su injerto capilar: “Eso si me costó carito”.

En el bloque “Entre chismes y Verdades”, reveló que ya no tiene ningún contacto con su ex Angie Arizaga, y fue tajante al decir que no sería amigo de ella, “No, jamás, eso ya es pasado” señaló.

“Antes de volver a “Esto es Guerra” me voy al de otro canal” respondió ante la pregunta si regresaría al conocido programa de competencia.