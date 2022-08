Hija no reconocida de Tommy Portugal: "Nunca te he exigido fama, solo cariño"

Tommy Portugal se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática, luego de ser acusado por su hija de no reconocerla legalmente. La joven identificada como María Fernanda Véliz, quien también se dedica a la música, aseguró que el cantante de cumbia nunca la ha apoyado en su carrera y que tampoco se ha sometido a una prueba de ADN.

En respuesta, Tommy Portugal afirmó por redes sociales que siempre quiso apoyarla. “No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella sepa”, expuso.

La joven María Fernanda Véliz se presentó en un conocido programa de espectáculos para referirse a Tommy y decirle que nunca "pidió cariño ni mucho menos fama".

“Nunca te he exigido ‘fama’, solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’. Y no, no lo hice público para dar que hablar, solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes”, expresó.