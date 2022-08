Evelyn Vela: “Me siento más regia a mis 43 años”

Dicen que 40 solo es un número, pero para muchos llegar a esa edad es sinónimo de terror y hasta de pesadillas. En cada cumpleaños, tras soplar las velas de la torta, algo cambia, al inicio cada rasgo y curva se acentúa, pero muchos se sienten y hacen más hermosos con los años.

Y un ejemplo de belleza y sensualidad es Evelyn Vela, que está a horas de cumplir 43 años, que llega a de mañana para revelar "los secretos mejores guardados de los 40". La recordada 'Reina del Sur' contó que a esta está edad se siente “más regia que nunca”, más bella viviendo su edad con mucha alegría y sobre todo saludable.

La ex bailarina viene disfrutando el mejor momento de su vida, debido a que ya no está ligada a escándalos y no tiene problemas legales y así lo demuestra en esta divertida entrevista junto a Adriana Quevedo Y Karla Tarazona.