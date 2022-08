Karla Tarazona: Rafael Fernández sorprende a su esposa por los dos años de relación

Karla Tarazona cumplió dos años de relación con Rafael Fernández y él quiso celebrar su amor, sorprendiéndola con un reto extremo.

Desde el circo, el empresario entró a la “Globo de la muerte” y permaneció quieto, mientras 3 motociclistas hacían piruetas a su alrededor.

Karla miraba emocionada y nerviosa la temeraria sorpresa que le dedicó su esposo, quien al salir dijo que “cuando uno hace las cosas de corazón no siente miedo”.

AGRADECIDA

En el set, la conductora agradeció el romántico gesto de su esposo y reveló que fue gracias a él que pudo curar sus heridas del pasado.

“Él ha estado conmigo en los momentos más difíciles y de eso tengo que agradecerle, porque él ha sido artífice de muchas decisiones que he tomado, y ya no les tengo miedo, porque él está a mi lado y me está apoyando”, señaló conmovida.

El empresario dijo que nadie tenía fe en su relación, sin embargó recalcó que cada vez van consolidándose más como familia.