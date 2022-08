Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron el nacimiento de su segundo hijo Marito Jr.

¡Feliz pareja! Mario Hart y Korina Rivadeneira se convirtieron en padres de familia por segunda vez, con la llegada de Marito Jr. A través de sus historias por redes sociales, sus seguidores, amigos y familiares estuvieron atentos a cada detalle del nacimiento del pequeño.

La noticia fue confirmada por ambos a través de una emotiva publicación en Instagram. El piloto compartió tres fotografías en las que aparece con su bebé en brazos y Korina Rivadeneira lucía muy emocionada.

“Bienvenido amor de nuestras vidas. ¡Desde ya te amamos muchísimo! Marito is in the house. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, expresó el exchico reality.