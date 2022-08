Néstor Villanueva sobre infidelidad y agresiones: "No me arrepiento de nada, son experiencias"

El cantante de cumbia Néstor Villanueva fue abordado por el conductor de D Mañana, Kurt Villavicencio más conocido como 'Metiche', quien le realizó preguntas sobre algún nuevo amorío y las acusaciones que pesan en su contra por infidelidades o agresión física.

"Yo no me arrepiento de nada, son enseñanzas que me dejan la vida, si han dicho tantas cosas son experiencias y lecciones de la vida", expresó ante las cámaras de D Mañana.

En respuesta, Flor Polo, quien estuvo en el set del magazine de Panamericana Televisión señaló que ella tarde o temprano tendrá que rehacer su vida y rechazó las declaraciones del artista, quien se justificó ante las preguntas de Metiche que "todos son inventos".

"Todos lo han visto en televisión nacional y no pide perdón de todo lo que ha hecho, está muy equivocado, pero es el padre de mis hijos, quiero estar tranquila y en paz", indicó la hija de Susy Díaz.