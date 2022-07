Flor Polo: "Soy joven, tengo que salir a divertirme y vivir la vida"

Florcita Polo en declaraciones a D Mañana aclaró que el hecho de que se le viera con un supuesto pretendiente hace unos días en un restaurante limeño, no necesariamente implica algún vínculo sentimental.

"Yo trabajo con muchas personas, conozco muchos empresarios, tengo muchos amigos, soy joven, tengo que salir a divertirme y vivir la vida, pero el hecho de que me vean con alguien conversando, no es que me van a armar romance, pero yo esté tranquila", señaló.

Además, la hija de Susy Díaz indicó que de nada sirve un hombre que sea físicamente atractivo, pero internamente "no tenga nada". "Que tenga buen corazón, buenos sentimientos y que quiera a la Flor no a la artista, sino como persona", mencionó al magazine de Panamericana Televisión.

DIVORCIO CON NÉSTOR VILLANUEVA

La artista contó en “Dilo fuerte” de Lady Guillén, que su separación por la vía legal con el cantante de cumbia Néstor Villanueva no tuvo validez debido a un error ortográfico en la redacción de su nombre.

“Se firmó un documento, pero no era mi nombre, decía Flor María de los Milagros, y es Flor de María de los Milagros, y por eso tenemos que volver a empezar de cero”, detalló.