Sheyla Rojas afirma que su hijo Antoñito y Sir Winston "se llevan muy bien"

Sheyla Rojas ofreció una entrevista exclusiva desde España al programa de Panamericana Televisión, D Mañana, en la que dio detalles picantes en el segmento Termómetro Preguntón, sobre su actual vida personal que pasa junto a su hijo Antoñito.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE SIR WINSTON Y ANTONIO PAVÓN?

Son carnales. (risas)

¿QUÉ LE DIRÍAS A LA SHEYLA DE HACE 10 AÑOS?

Le diría 'amiga, date cuenta'. (risas) Cada cosa que he vivido, me ha enseñado muchísimo, no me arrepiento de mis errores. Las cosas pasan por algo, hay cosas que uno aprende.

¿A QUIÉN ELIMINARÍAS DE TU PASADO?

Si podría borrar esa parte de mi vida, en alusión a Pedro Moral, a veces uno comete errores que no lo volvería hacer.

¿ES VERDAD QUE UN FUTBOLISTA TE HA ESCRITO?

No. tengo amigos sí, pero en ningún plan.