Tilsa Lozano “Mi vestido ni costo ni 7 mil dólares, ni es canje”

La modelo Tilsa Lozano alborotó el set de ‘D’ mañana’ al responder las preguntas sobre su sonado compromiso con Jackson Mora.

Al ser cuestionada sobre si su vestido de novia sería por canje, Lozano aseguró que no.

“Ni es canje, ni me costó 7 mil dólares. No voy a dar ningún detalle sobre el vestido, solo voy a decir que no fue canje”, respondió popular ‘Tili’.

En otra parte de la entrevista la preguntaron si Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, sería el padrino de la boda. Ante esto, la ex conejita Play Boy contestó:

“No, Miguel obviamente no va a ser el padrino de la boda. No voy a dar detalle de eso, solo te voy a decir que Miguel no es, igual tenemos una súper relación. Y sí va a estar invitado, pero no va ir”, respondió.

NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Ante la última pregunta, sobre si perdonaría una infidelidad, Tilsa respondió:

“Él (Jackson Mora) ya sabe cómo son las cosas”, puntualizó.