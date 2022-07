EXCLUSIVO | Pancho Rodríguez no quiere saber nada de Yahaira

No se cayó nada y hablo en exclusiva para el programa ‘Dilo Fuerte’ conducido por Lady Guillén. El exchico reality, Pancho Rodríguez, que fue expulsado por Migraciones debido a que no cumplió con el reglamento de conducta al ser un extranjero, volvió a hablar de Yahaira Plasencia.

Como se sabe, hasta el momento, el chileno no ha podido regresar al Perú pese a las apelaciones que han presentado sus abogados.

Para ‘Dilo Fuerte’ contó mayores detalles de su situación migratoria así como de su relación con la mujer misteriosa que habría impedido su retorno.

En medio de su entrevista reveló que esa mujer le ha insistido para conversar por lo que decidió bloquearla y dejarle en claro que no quiere saber nada de ella.

“La última persona de la que quiero saber cuándo llegue al Perú es de ti. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo ni deseo ni nada”, reveló el chileno.

“Yo sin saberlo, entré a esta relación y eso me dolió. Cuando yo encaré a esta persona, le pregunté y me lo negó. Se ofendió y me mintió. Yo le abrí las puertas de mi casa” señaló con respecto a su exsaliente.

Como se sabe, Yahaira Plasencia aclaró en varios medios que ella no tenía nada que ver con los problemas legales que viene afrontando el chileno y mostró su indignación al saber que su examigo había dado a entender de manera indirecta que ella causó que Migraciones impida su ingreso a territorio peruano.