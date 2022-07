Sebastián Lizarzaburu niega haber engañado a Andrea San Martín con modelo chiclayana

Sebastián Lizarzaburu se pronunció ante los rumores de una supuesta infidelidad hacia Andrea San Martín.

“Yo a Andrea no le he sacado la vuelta y espero y confío en que ella tampoco a mí, los dos estamos pensando en trabajar y en la casa, en el hogar, no nos metemos con nadie”, señaló Sebastián a través de sus stories de Instagram.

Esto luego de que una joven chiclayana, llamada Alexa Samame contará que el ‘Hombre Roca’ la citó en un hotel de Cajamarca.

CHATS FALSOS

Asimismo, el ex chico reality mostró a sus seguidores que es sencillo editar las conversaciones en redes sociales, dando a entender que las supuestas pruebas de Samame son falsas.