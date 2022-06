Grasse Becerra revela que Fiorella Alzamora le quitó a su novio: Yo la ayudé y ella fue mala

Impactantes revelaciones. Grasse Becerra reveló la mañana de este martes en exclusiva para D'mañana, que su ex amiga Fiorella Alzamora, se habría metido en su relación con su novio.

Durante el segmento "Claros y directos" del programa conducido por Adriana Quevedo, Karla Tarazona y el "Metiche", la exbailarina lamentó ser tan buena amiga y que le hayan pagado mal.

"Es más fácil para ella (Fiorella) decir me hizo brujería, que decir me metí con su novio en ese momento" (...) "Me dolió que la ayudé cuando no tenía trabajo, ayudé a conseguir el lugar donde vivía, la ayudé como una hermana y amiga", dijo.

CUESTIONA ACTITUD DE FIORELLA

Grasse también se mostró apenada que después de 6 años, Fiorella diga que le hizo brujería. Incluso contó que habló con el productor que fue testigo cuando la exmodelo estaba con su novio. "Mala, mala, mala", agregó.