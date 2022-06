Karla Tarazona indignada con Leonard León por negarse a dar permiso de viaje a sus hijos

El cantante Leonard León se negó a firmar el permiso para que sus dos menores hijos que tiene junto con Karla Tarazona, puedan viajar a Estados Unidos por vacaciones. Ante ello la conductora de D Mañana se mostró indignada por la decisión del cumbiambero, más aún cuando no cumple con sus deberes de padre.

"No quise tocar el tema, pero lamentablemente me veo en la obligación de hacerlo. Mi situación también es la de muchas mujeres porque por derecho y por ley le corresponden a unos niños", indicó.

El esposo de Tarazona, Rafael Fernández, también se mostró contrariado frente a esta negativa de Leonard León y deslizó que el cantante no quiere lo mejor para sus hijos.

"Si vemos que con un simple viaje, no se queda tranquilo, imagínate cuando queramos pasar a mejores colegios o si ingresa a una universidad afuera, ¿les va a perturbar hasta que cumplan sus 18 años?", dijo.

"No te puedes amparar porque hubo pandemia, porque yo también la pasé muy difícil, para no cumplir nuestros deberes como padres. Yo soy muy feliz con mis hijos, para mí no son responsabilidad y lo hago con mucho gusto, pero hay personas que hay que hacerles recordar cuáles son sus deberes como padres", expresó Karla.

¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN?

Sobre este caso, la abogada Mónica Salas señaló que si uno de los padres se niega a firmar, queda acudir al juzgado de familia y pedirle al juez ceder la autorización, "pero eso demora".

"Todos los que se niegan a firmar un permiso de viaje ante una notaría, es lo que corresponde, ya saben lo que viene para la pobre madre, quien tendrá que ir a un juzgado de familia. Eso tardaría unos tres o cuatro meses", explicó.