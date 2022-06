¿Por qué Néstor Villanueva no firma el divorcio con Flor Polo?: "Eso lo ve mi abogada", dijo el cantante

Néstor Villanueva habló para D'mañana y dijo lo siguiente sobre el por qué no firma el acta de divorcio que Flor Polo ya le viene pidiendo hace semanas. "Si ella me está pidiendo el divorcio, obvio tengo que darle (...) Eso lo ve mi abogada, no sé el proceso que se tome", indicó.

Por otro lado, la joven empresaria e influencer habría enviado una fuerte indirecta a través de sus historias de Instagram a su aún esposo, por supuestamente no ver a sus menores hijos tras la separación y proceso de divorcio en el que ambos están involucrados.

“Espero que cada padre ausente algún día sienta la misma ausencia que su hijo olvidado ya sintió”, se lee en el primer párrafo de la publicación. Además, Flor Polo dejó en claro que no lo dice por maldad.

“Ojo. No es maldad, pero la vejez un día llega y cuando les llegue la suya, no busquen cuidados que un día negaron”, finaliza la hija de Susy Díaz junto a una pequeña imagen de un padre y un hijo.

¿TIENE UNA RELACIÓN CON GREIS KEREN?

Recordemos que Flor Polo y Néstor Villanueva están en un proceso de divorcio debido a los 'ampays' que ha protagonizado el cantante de cumbia. Desde hace unas semanas, este ha sido involucrado con la modelo Greis Keren, expareja del futbolista Jerson Reyes.