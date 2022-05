¿En la dulce espera? Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, tendría 5 meses de embarazo

Soltó la 'bomba'. Ayer lunes Magaly Medina, en medio de una entrevista en su programa con la abogada de Rodrigo Cuba, Lady Peña, aseguró que sus fuentes le informaron que Ale Venturo, actual pareja del futbolista, tendría 5 meses de embarazo.

“Nosotros tenemos información privilegiada a la que hemos tenido acceso, no por el lado de ustedes ni por el otro lado, sino por nuestras fuentes. Nos ha llegado la información que Ale Venturo estaría embarazada de cinco semanas”, contó

En un primer momento, Peña negó que este rumor sea cierto; sin embargo, posteriormente indicó no tener información al respecto. “Eso no es cierto. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, no puedo decirte que está o no está”, refirió la abogada.

“En el supuesto caso que estaría embarazada creo que deben manejarlo de manera privada y que haya un apoyo psicológico porque quieras o no, es una niña que ha cambiado su vida de manera brusca”, agregó.

APOYO PSICOLÓGICO

Por su parte, Magaly Medina se animó a brindarle algunos consejos al 'Gato' y su expareja, Melissa Paredes, para que preparen a su hija ante la llegada de un nuevo hermanito o hermanita. “Los dos padres peleándose creo que no van a llegar a un buen puerto”, indicó.

Finalmente, Lady Peña indicó que tanto Rodrigo Cuba como Melissa Paredes deben recibir apoyo psicológico para ayudar a su hija para “afrontar la vida misma”.