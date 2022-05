Melissa Paredes desmiente a su ex: chats mostrarían que estaban separados antes de ‘ampay’

La exmiss Perú arremetió contra su ex pareja, el futbolista Rodrigo Cuba, y mostró con pruebas que llevaban separados antes de que se revelara su nueva relación con el bailarín Anthony Aranda. La modelo mostró los chats que mantenía con su exesposo al periodista Samuel Suárez.

En las conversaciones se puede ver que llevaban una buena relación, pese a no estar juntos, al parecer, por el bienestar de su hija. En un momento se puede leer cuando el deportista le dice a Melissa Paredes que la extraña, pues ya habrían estado separados.

Foto: Chats entre Melissa y Rodrigo. El Popular.

También se puede ver que Rodrigo Cuba apoyaba a Melissa por los comentarios negativos que recibía, luego de que se conoció la nueva relación que tenía con Anthony Aranda.

“Melissa: Ayer también me dicen tantas c….. Pero bueno, es parte de todo esto, somos personajes púbicos.

Rodrigo: ¿Qué te han dicho ayer?

Melissa: Que porque no defiendo al otro h…., que si no me importa el otro h…, porque no habló nada él, o seaaaaa. Imagínateeee

Rodrigo: ¿Tu qué dijiste?

Melissa: Nada. Si yo dije que no iba a hablar más del tema…

Rodrígo: Sí claro, está bien.”.

Foto: Chats entre Melissa y Rodrigo. El Popular.

Con información de El Popular.