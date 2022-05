Leysi Suárez aclara quién es la chica que aparece junto a su esposo en concierto de Anuel

La nueva secuencia del programa D Mañana "Entre chismes y media verdades", contó con la participación de la exbailarina Leysi Suárez, quien pasó la prueba de preguntas picantes sobre su vida íntima, bajo la ironía de 'las chismosas de la sala' Adriana Quevedo y Karla Tarazona.

¿PIENSAS QUE DALIA DURÁN NO ES HUMILDE?

No me importa hablar de ella, más que eso, me parece que no es responsable, profesional, de repente no necesita el dinero. (En referencia a uno de los desfiles al cual no asistió, pese a que ya se había comprometido)

¿ES CIERTO QUE MANTIENES RIVALIDAD CON KAREN DEJO?

Es mentira. Recuerdo que hace unos meses estuvimos en una cena para coordina eventos y no tenemos ningún problema. Hubo un momento de celos profesionales, por un representante, pero con el pasar del tiempo, nos hemos juntado, no es mi amigo, pero hemos limado aspereza.

¿ES CIERTO QUE TIENES AMIGAS CONTADAS EN LA FARÁNDULA?

Es verdad, en una época de mi vida, comencé a sacar a amistades que no me servían. Solo me he quedado con quiénes me suman. Luego tú te das cuenta quiénes quieren lo bonito para tu vida.

¿ES VERDAD QUE TU ESPOSO ESTUVO EN CONCIERTO DE ANUEL JUNTO A OTRA CHICA?

Estas noticias afectan a todo, cuando me llegó esa noticia, dije qué pasó, pero es mentira. Tengo una súper relación con Jaime el papá de mi hija, pero él ha ido al concierto con mi cuñada, o sea su hermana.