Caso 'Gato Cuba' y Melissa Paredes: "Es importante dejar a terceros fuera de este proceso"

En la Pregunta del Día, una de las secuencias de D Mañana donde hay debate y análisis sobre el comportamiento en parejas, se habló de cuán negativo o positivo resulta cuando los padres se meten en las relaciones de los hijos.

Para una información adecuada, visitó al set la psicóloga Aída Quintanilla, quien respecto al caso del Gato Cuba y Melissa Paredes, opinó que a "lamentablemente, a veces, los padres nos sentimos con derecho de opinar sobre la vida de nuestros hijos".

Recordemos que hace unos días la mamá de la actriz defendió de todas las críticas a Melissa Paredes y a su vez, arremetió contra su exyerno, Rodrigo Cuba en televisión nacional.

FIJARSE EN EL BIENESTAR EMOCIONAL

"En este caso, se han preocupado en demostrar si hay o no una infidelidad, cuando lo que hay es una menor que está afrontando una separación. Es importante dejar a terceros fuera de este proceso", señaló.

"El que tú me cuentes tu vida amorosa, no me da el derecho de entrometerme en tu relación de pareja", indicó.