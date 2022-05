Rodrigo Cuba revela todo: me enteré del ‘ampay’ cuando estaba en fiesta infantil con mi hija

La ruptura de el futbolista Rodrigo Cuba y la modelo Melissa Paredes sigue dando qué hablar. En una entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Cuba señaló que se encontraba en una fiesta infantil con su hija cuando se enteró del ‘ampay’.

De acuerdo al testimonio de Cuba, su expareja le dijo que ella había salido en un ‘ampay’, a lo que el deportista le respondió “tu ve cómo solucionas el problema, no cuentes conmigo”, sin que aún haya visto de qué trataba la revelación.

Una vez que llegó a la fiesta infantil con su hija, en la que había un grupo de futbolistas y había varias parejas, ya todos habían visto el ‘ampay’ menos él. “Cuando llego a la fiesta, todos me miran y un amigo se me acerca y me pregunta cómo estoy. Lo primero que hice fue que Mía se quede con sus amiguitas y vi las imágenes. Acto seguido, veo el comunicado y me pregunto qué pasó. Todo el cumpleaños conversando con los amigos", dijo el deportista a la conductora de televisión.

MELISSA PAREDES NIEGA INFIDELIDAD

De acuerdo a la modelo y ex pareja de Rodrigo Cuba, nunca le fue infiel. Aseguró en una entrevista con Ethel Pozo que su exesposo sabía que tenía sentimientos por el bailarín Anthony Aranda, además, volvió a enfatizar que ya se había separado del futbolista antes que salieran las imágenes de ella besándose en su auto con Aranda. “Hubiera sido un error si Rodrigo no lo hubiera sabido y estuviera sorprendido porque no sabía nada, pero no fue así”, dijo la modelo.

Con información de RPP y GLR.