Melissa Paredes asegura que hizo un mal acuerdo en divorcio con el 'Gato' Cuba: "perdí US$20 mil"

Luego de que Rodrigo Cuba indicara en una entrevista que le entregó a Melissa Paredes una fuerte suma de dinero para que firme el divorcio, la modelo no se demoró en aclarar la versión de su exesposo y aseguró que no recibió ni un sol.

Explicó que ese dinero que le dieron no era parte de una indemnización, sino que correspondía a la cuota inicial que ella dio para comprar el departamento donde compartía con el futbolista de Sport Boys. Y por el contrario, aseguró "que hizo un mal acuerdo".

"Estaba presionada, ustedes saben cómo me sentía, tenían que darme 60 mil dólares (por el departamento), al final cerramos en 40 mil, entonces perdí 20 mil más toda la decoración y todo lo que yo invertí ahí, tengo facturas", indicó a Trome.

"YO ME ENGRÍO SOLA"

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, agregó.