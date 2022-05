Gato Cuba sobre cercanía de su hija y el 'Activador': "Es una realidad que se dará"

Después de un largo tiempo del ampay de su exesposa Melissa Paredes por un tema de infidelidad, el futbolista Rodrigo ‘el Gato’ Cuba, se sinceró en una reciente entrevista y se refirió a varios temas de su vida amorosa y personal.

El deportista señaló que mientras su hija esté bien, él no tendrá problema alguno con su exesposa: “Mientras mi hija este tranquila, sana y que no signifique ninguna amenaza para ella, yo no tengo ningún problema”, expresa.

Además 'parchó' a Anthony Aranda, al decir "los terceros sobran". “Los papás somos nosotros nomás”, indicó en referencia a las declaraciones del ‘Al Activador’ en sus redes sociales.

Por otro lado, también se refirió a su actual relación con Ale Venturo: “Es una mujer dulce y sincera”, señaló el ‘Gato’.