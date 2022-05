Sepa cuales son las causas y consecuencias de los divorcios

Dicen que cada vida es diferente a otra, casa persona no tiene alguien igual y de la misma forma cada familia es única, su vivencias buenas o malas no se replican en otros, por ello determinar las causas de algo en particular es complicado, pero los divorcios comparten muchas similitudes, sobre todo en sus consecuencias.

Las principales causas de divorcio son muy variadas. Sin embargo, la mayoría de ellas tiene que ver con pactos, siendo el matrimonio un contrato legal, que se rompen al no cumplirse los términos acordados.

Muchos de esos pactos se establecen al comienzo de la relación, pero más allá de la definición de las principales causas de este, lo que siempre suele primar es la dificultad para hacer frente a los conflictos y se hace casi imposible encontrar una solución.

Es normal que en la pareja haya desencuentros y problemas, pero estos se vuelven irresolubles y dolorosos cuando no se gestionan de forma serena y madura y aflora la violencia, donde no solo sufren ambas partes también, los hijos si lo hay.

En D´Mañana analizamos las consecuencias y las causas de los divorcios, y como enfrentar una situación como esta, y no caer en el intento.