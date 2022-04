Tilsa: "cuando uno termina una relación y hay niños en medio, es muy difícil el desenganche"

En la última edición de D'Mañana, estuvo presente la modelo Tilsa Lozano, quien contestó las inquietantes preguntas del 'Termómetro preguntón' de Kurt Villavicencio, Adriana Quevedo y Karla Tarazona.

¿QUÉ OPINAS DEL ACERCAMIENTO DE IGNACIO BALADÁN Y JAZMÍN PINEDO?

Jazmín puede estar con un hombre más maduro, un empresario. Ya la época de los guerreritos para ella ya pasó.

¿CONDUCIRÍAS UN PROGRAMA DE TV CON SHIRLEY ARICA?

He trabajado en televisión con gente que me caía bien, mal. No he visto a Shirley Arica, tendría que ver su desarrollo como conductora, si lo hace bien, no tendría ningún problema.

¿DISCULPARÍAS A MAGALY MEDINA Y PODRÍAN LLEGAR A SER AMIGAS?

No tengo nada que disculparle a Magaly. Amigas no creo, pero podría yo ser diplomática con ella si trabajara con ella. Ella es la que ha tenido problemas conmigo. Yo recuerdo que me pagó por una entrevista, parecido al monto que me dieron en El Valor de la Verdad (80 mil soles).

¿MIGUEL HIDALGO TE PIDIÓ PARA REGRESAR?

Cuando uno termina una relación y hay niños de por medio, es muy difícil el desenganche, cuando rompes una familia, no solo una relación. Los dos hemos tomado una buena decisión en separarnos. Nos llevamos mejor como amigos que como pareja.

¿CREES EN EL CAMBIO DE OLINDA CASTAÑEDA?

Yo prefiero no hablar de ella, no la conozca. Si ella es feliz, está bien por ella. Yo también creo en Dios, pero ninguna obsesión es buena.

¿CUÁNTOS HIJOS TE GUSTARÍA TENER CON JACKSON MORA?

Será lo que tenga que ser. Él tiene su hijo, yo mis hijos. Ahora estamos enfocados en el matrimonio.