Picantitas del Espectáculo: ¿Macarena Vélez ilusionada con nuevo galán?

Macarena Vélez ha sido vinculada últimamente con un galán que habría conocido durante el viaje que realizó con Mario Hart y Korina Rivadeneira. La pareja de esposos fue invitada a D'Mañana para contar más acerca de la nueva persona que estaría robándole el corazón a la ex chica reality.

Sin embargo, cuando llegó la hora de contar los sucedido, ambos decidieron guardar silencio. "Mira, yo lamento arruinarles el programa pero no tengo permiso para hablar de eso, el chico no tiene nada que ver con el medio y no quiere nada con el medio", dijo la modelo venezolana.

MACARENA VÉLEZ Y VÍCTOR SALAS

La relación de Macarena Vélez y Víctor Salas llegó a su fin luego de que él fuera visto besándose con otra mujer. El programa “Amor y Fuego” lo ampayó en una discoteca de Chiclayo. Por ello, la ex chica reality borró todas las fotos que tenía con él y puso punto final a su romance.