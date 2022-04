¡En exclusiva! Kate Candela habla sobre su ruptura con Kervin Valdizán tras 4 años juntos

Hace unos días la cantante Kate Candela confirmó que terminó con el coreógrafo Kervin Valdizán, luego de 4 años de relación. La artista visitó el set de D’Mañana para hablar sobre la ruptura que fue decisión de ambos

“Es una decisión que se tomó con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y por supuesto con mucha madurez”, recalcó Candela.

Añadió que actualmente no está interesada en nadie y que está enfocada en realizar sus proyectos, además que no cuenta el tiempo para dedicarle a otra persona que no sea ella misma.

“Hay un camino bien largo por recorrer, estoy segura que conoceré muchísimas personas más. Hoy en día no estoy interesada en conocer a alguien porque finalmente hay muchos proyectos que quiero cumplir”, agregó la artista musical.