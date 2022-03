Le 'llueven' los empleos: Dalia Durán muestra a D Mañana su nuevo trabajo

Dalia Durán, madre de los hijos del cantante John Kelvin, ofreció una entrevista exclusiva al programa D Mañana, donde agradeció por las buenas ofertas de trabajo que le han ofrecido. Contó que ante la propuesta del popular 'Mero Loco' en su cevichería, le contestó que ya tenía propuestas laborales que la mantenían ocupada.

"Me escribió, le contesté respetuosamente, le dije que estaba ocupada y no me daba tiempo para trabajar en su local. Igual, le agradecí por la propuesta laboral que me ofreció", contó a Kurt Villavicencio.

Los fines de semanas se encuentra trabajando en La Gran Concha y en la noche en un karaoke en Surco. Los días de semana estoy en activaciones fijas en clínicas dietéticas. "Ahora estoy con otra marca para la mujer empoderada. Es una marca súper reconocida aquí en Gamarra", detalló.

"Hay muchas mujeres como yo en peores situaciones que necesitan de un trabajo y nadie les hace caso porque no son mediáticas. Sería lo ideal que también se pongan una mano en el corazón y el bolsillo y contraten a esas mujeres que lo necesitan", expresó.

¿CÓMO HACE CON SUS HIJOS?

"Están dos veces por semana en clases presenciales. Me estoy distribuyendo para darle tiempo y apoyarles en clases virtuales. Ahora me están dando la mano mi vecina, su hermana que me ayuda", indicó.