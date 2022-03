Mamá de Yoshimar Yotún: "Me regaló un departamento, cuando entré para mí fue un palacio"

La señora María Julia Flores, madre del futbolista peruano Yoshimar Yotún, estuvo presente en el set de D Mañana donde reveló detalles inéditos del jugador nacional, quien hoy será pieza clave para que la selección pueda rescatar puntos importantes ante Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

Doña Julia contó que a Yoshi siempre le gustó la música, por ello es que bailan tan bien. Entre sus géneros favoritos figuran: la salsa y la timba. También reveló que el mediocampista en realidad es una persona tímida. "Dentro de la casa, en su intimidad, friega, sí es suelto y bailarín, pero afuera no es de lanzarse", indicó.

Además, comentó que su plato favorito es el lomo saltado acompañado siempre de su ceviche de pota. "Yo sí lo engrío a mi hijo. Le preparo todo porque come de todo. Lo único que no le gusta es la arveja verde", contó.

"Era aplicado, era juguetón todo, pero hacía sus tareas. Estaba bien en matemática y lenguaje, pero era deportista. Estudió en el colegio República de Venezuela en la avenida Argentina, Callao", detalló.

¿ES VERDAD QUE TU HIJO TE REGALÓ UN DEPA?

"Es verdad. Cuando Yoshimar compró el departamento, yo no vivía en el Perú. En el 2012, mi hijo me dijo mamá hasta aquí no más, ya has trabajado, ya te tienes que venir. Cuando yo regresé fui a San Miguel (lugar de la nueva casa) y cuando entré para mí fue un palacio porque siempre viví en una casa de madera", reveló.

"Compró todo nuevo, fue un orgullo grandísimo, son cosas que nosotros como familia hemos vivido. No solamente ha cambiado su vida, sino la mía, la de mi hija. Siempre lo decía, cuando él estaba en Cantolao: mamá yo te voy a comprar esa casa. Cuando honras a tu padre y madre, todo te va bien en la vida", indicó la señora Julia.