Evelyn Vela descarta enemistad con Melissa Klug: siempre será mi 'pinky'

Evelyn Vela estuvo en el set del programa DMañana donde participó de la divertida secuencia 'el termómetro preguntón', en el que se le consultó sobre la supuesta enemistad que existía entre ella y Melissa Klug.

¿CONSIDERA A MELISSA KLUG UNA HERMANA O UNA AMIGA?

Mucha gente especula que siempre estamos peleadas y no estamos peleadas. Ella es mi amiga y siempre va a ser mi 'pinky'. No sé por qué siempre quieren generar tanta controversia con Melissa. Yo he estado internada 15 días por una negligencia médica y llegué 'muerta' a la clínica, y Melissa estuvo ahí.

¿QUÉ TE PARECE LA RELACIÓN DE MELISSA CON JESÚS BARCO?

Para el amor no hay edad. Jesús Barco es una buena persona, lo conozco mucho tiempo. Lo he visto más tierno y pendiente. Si ellos están contentos, quiénes somos nosotros para meternos en su relación.

¿TE ENAMORASTE DE RENZO SPRAGGON?

Con Renzo tuve una bonita amistad, salimos pero nunca concretamos ser enamorados ni novios, pero sí salíamos. Él tenía muchas cosas que no me gustaban, prefiero dejar ese tema.

¿TUVISTE UNA RELACIÓN CON COTO HERNÁNDEZ?

No. Coto es un gran amigo mío, se nos vinculó porque él salía con una persona de mi entorno, pero no era yo. Nunca tuvimos nada.

¿QUÉ OPINAS DE LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA HACIA TI?

Yo respeto a la señora, tiene un programa de espectáculos, es libre de opinar lo que le dé la gana, pero quién es ella para saber lo que yo vivo dentro de mi vida. Yo soy muy feliz con mi esposo.

¿TIENES PLANES DE TENER HIJOS CON VALER Y BURGA?

Tengo cuatro hijos, pero es súper complicado volver a tener un bebe porque ya bajé de peso, volver a lactar, criar. Hemos conversado sí, pero lo que Dios quiera. Primero queremos estar juntos, disfrutar de nuestro matrimonio.