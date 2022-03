Exclusivo | Sheyla Rojas: "Me encantaría ser la madrina de boda de Antonio Pavón y Joi"

Desde Tulúm, México, la modelo Sheyla Rojas estuvo conectada en una entrevista exclusiva para D Mañana, conducido por Adriana Quevedo, Kurt Villavicencio 'Metiche' y Karla Tarazona, quienes le hicieron preguntas picantes sobre su vida íntima y amorosa.

¿Estás llevando un tratamiento facial?

Sí, estoy llevando un recontra tratamiento, y cada vez estoy mejor. Pasé por unos meses muy difíciles, donde no podía comer, ni hablar. Pero aún falta, un par de semanas voy a estar al 100%"

¿Es verdad que te ofrecieron conducir el reality de Pachacámac?

Es un rumor. A mí no me llamaron, pero sí a un contacto cercano que tengo y le dijeron. Para mí, ya es una etapa cerrada, ni siquiera escuché la propuesta. No regresaría.

¿Es verdad que serás la madrina de boda de Antonio Pavón y Joi?

No es por nada, pero a mí sí me gustaría. No me han ofrecido, pero yo me ofrezco. Hacen una linda pareja. Ella es como la mamá de mi hijo. Es muy difícil la separación con hijos, pero cuando pasa el tiempo vas madurando. A mí me encanta que hagan una linda pareja. Si yo sería la madrina, estaría feliz.

¿Es verdad que modestamente conversaste con Magaly Medina y llegaron a un acuerdo económico?

Fue un rumor. De hecho yo creo que fue más por un tema de con mi abogado, yo decidí dejarlo de lado. No tendría por qué llevar un acuerdo económico.