Génesis Tapia sobre nueva casa de Dalia Durán: "es traumático para los niños tantos cambios"

La modelo Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló el conductor de esta casa televisora, Andrés Hurtado y sus hijas durante seis meses en Miraflores, pues no pudo cumplir con los pagos de los dos siguientes dos meses.

Totalmente desesperada, la 'rubia' reveló el drama que vive pues no sabe a donde ir con sus pequeños, a tal punto que pidió ayuda a la familia del cantante John Kelvin.

Detalló que ante lo sucedido decidió recurrir a la familia del músico para que la ayudaran a encontrar un inmueble. Ahora, se mudó con sus pequeños a Trapiche en Comas.

"ES TRAUMÁTICO"

La exbailarina y hoy estudiante de Derecho, Génesis Tapia, quien estuvo hoy en el programa de D Mañana, opinó sobre la situación que atraviesa Dalia y señaló que ha ido personalmente a ver el lugar donde vive.

"Yo pensé que cuando dijeron que la familia la estaba ayudando, la iba a llevar a una casa de tres pisos donde viven, pero ayer pude ver el lugar donde ella está, y pienso que es un poco traumático para los niños tantos cambios de manera tan abrupta, tiene un niño de 12 años", dijo en D Mañana.

"Yo me pongo en el lugar de la familia, dirá ella es la culpable, pero cada persona asume la consecuencia de sus actos y no por eso se debe desproteger a los niños. El código civil dice de que cuando el padre no estuviera en la posición de mantener a los niños les corresponde a la familia en primer grado de consanguinidad. Eso recae sobre los abuelos", señaló.