Picantitas del espectáculo: Dorita Orbegoso niega romance con Jerson Reyes tras ser captados juntos

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes, conocido por ser el exnovio de Yahaira Plasencia, fueron captados juntos en una piscina, según las imágenes que ha difundido un programa de espectáculos. Al respecto, la modelo negó tener alguna relación con el futbolista del Rosario FC y afirmó que se encuentra soltera.

"Estoy soltera, feliz y tranquila (...) Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener. El día que yo me enamore o que yo salga con alguien con la persona que sea, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderme", respondió.

"Yo voy a seguir saliendo y divirtiéndome, pasándola bien. Chicos, yo soy una mujer súper soltera", agregó. Recordemos que a inicios del 2021 la también presentadora de televisión anunció que había terminado la relación sentimental que mantenía con el empresario Pablo Donayre, padre de su menor hijo.