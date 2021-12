Picantitas del Espectáculo: Susy Díaz y las “dietas” de las parejitas de la farándula

La querida Susy Díaz siempre está actualizada con la farándula limeña y ahora ha aumentado su repertorio con hilarantes “dietas”. La reciente ruptura de Melissa Paredes y el ‘gato’ Rodrigo Cuba fue inspiración para que la gran Susy cree una nueva ‘dieta’: “la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa”.

Pero el ‘gato’ Cuba y Luciana Fuster también tienen sus propias creaciones que ya se están convirtiendo en tendencia por la inigualable comicidad de la excongresista. Aunque, muchos aún esperan que la exvedette cree la ‘dieta’ para su ex pareja Walter Obregón.

Además, conozca a las parejitas que no pudieron continuar una relación como Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia, o las famosas que aún no consiguen llevar a su pareja al altar, como el caso de la modelo Alondra García Miró y Paolo Guerrero. No deje de ver las Picantitas del Espectáculo en D’Mañana, conducido por la carismática Adriana Quevedo en Panamericana Televisión.