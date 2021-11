Las Picantitas del Espectáculo: ¿Leslie Shaw y el Prefe confirman su relación?

Leslie Shaw continúa brillando con luz propia y sus canciones siempre están en la preferencia de sus seguidores y suena no solo en las redes sociales y las radios, muchas se vuelven tendencia rápidamente, como sucedió en 2019 con su tema la “Faldita” junto al dúo venezolano Mau y Ricky.

El pasado 9 de mayo marcó tendencia con el estreno de su videoclip de la canción “Sola y soltera”, su primer tema en colaboración con el arista cubano El Prefe, y que fue incluido en “El sueño de un niño”, disco debut del regetonero.

Con "Sola y soltera", Shaw volvió a la escena artística tras algunos meses lejos de la música pero también avivo los rumores de su relación con el cubano.

Ella con 33 y él con 19

Se habló mucho sobre su posible relación, ambos viven en Miami y hasta fueron amparados besándose, pero ni uno ni el otro confirmaron nada, pero al parecer Leslie ya lo habría confirmado en una de sus publicaciones. “La edad no es impedimento para el amor”, y que la artista nacida en 1988, le lleva gran diferencia de edad a El Prefe, al tener ella 33 y el 19, no es problema, y si hay cariño no hay fronteras.

Cabe una imagen que compartió en sus historias de Instagram, Leslie Shaw demostró a sus seguidores que El Prefe significa mucho para ella ¿Será su manera de oficializarlo?