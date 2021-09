Picantitas del Espectáculo: pese a polémica, Sheyla Rojas continúa mostrando sus lujos

Tras pasar unas semanas con su pequeño hijo en España, la modelo Sheyla Rojas retornó a la ciudad de Guadalajara, México, donde vive con su novio, como es costumbre, la modelo volvió a mostrar los grandes lujos que la rodean, y que causa polémica, ya que no se conoce con certeza los negocios de su pareja.



También, la modelo Tefi Valenzuela nos revela algunos detalles de su paso por un reality en EEUU, donde habría hecho buena amistad con un conocido actor mexicano, con quien sigue en contacto, la guapa cantante prefirió no hablar del tema. Por otro lado, explicó los motivos de su última ruptura sentimental.



Y el ex chico reality, el español Fabio Agostini, parece que ya olvidó a su ex pareja Paula Manzanal, recientemente se vio una fotografía en redes sociales en la que aparece junto a una guapa mujer, a quien tiene sentada en sus piernas, pese a la insistencia de la prensa, prefirió guardar silencio y dejar todo en el misterio.