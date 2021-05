Picantitas del Espectáculo: ¿Chris Soifer encontró el amor? modelo estaría en coqueteos con DJ

Al parecer la hermana menor de las Soifer ya tendría nueva pareja, luego de unos misteriosos comentarios que se hicieron DJ Carpio y la modelo en las redes sociales. Un equipo de D’Mañana se intentó comunicar con el DJ, sin embargo, fue su manager quien contestó y aseguró que “ellos manejan su agenda”.

Mientras que Grasse Becerra contó a D´Mañana sobre los tatuajes que se hizo cuando estaba en romance con Joshua Ivanoff. “Yo me tatué sus iniciales, pero ya me las borré, hace bastante tiempo”, así confirmó la modelo que definitivamente olvidó al ex chico reality.

Además, dijo que en algún momento Joshua quiso tener un reencuentro. “Al inicio me escribía, pero de pronto [me proponía] ‘que si yo te cocino’, ‘que si vienes a mi casa’, ¿a ver Netflix? No, ya estoy grande para que me vengas a decir ‘vamos a ver Netflix’”, respondió la modelo.