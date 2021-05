Las Picantitas del Espectáculo: El trío amoroso de Paula Manzanal levanta polémica

Se habla mucho de ella en los últimos días, es que la bella Paula Manzanal es pretendía por dos de los chicos reality más cotizados del momento, ellos son el uruguayo Ignacio Baladán y el español Fabio Agostini.

Como se recuerda la Manzanal se molestó luego el uruguayo dijera que ahora “ya no me gusta la manzana” y que cambió de fruta, ella no soportó la humillación y dejó por los suelos al chico reality, llamándolo “cobarde”.

Por su parte Agostini, hizo noticia al robarle un beso a Paula en la edición de un concurso de talento, un ósculo que habría sido el motivo de los comentarios de Baladán, ¿Cómo terminará este trio amoroso?

También en “Las Picantitas de Espectáculo” sepa qué le vaticina el futuro a Andrea San Martín y Sheyla Rojas.