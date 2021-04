Picantitas del espectáculo: Tefi Valenzuela está "enamoradísima" de su novio y coach, Luka Lah

Ya era imposible de negar, la cantante y modelo Tefi Valenzuela aceptó que se encuentra saliendo con su coach esloveno Luka Lah, y que ahora está pasando por un buen momento en su vida.

"Hoy me siento mejor que nunca con lo que me está pasando. Gracias al universo, gracias a Dios", dijo Tefi quien fue invitada especial en el programa de Adriana Quevedo, D'Mañana. Las redes sociales de la modelo están llenas de videos junto a su coach y no dejó de mostrar su alegría por esta nueva relación que tendría un mes de manera oficial.

Por otro lado, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu también llenan sus redes con videos más que evidentes del amor que va creciendo entre ambos. La 'influencer' y el modelo han sido vistos juntos desde hace algún tiempo y todo parece apuntar que el cariño que se tienen va en aumento.