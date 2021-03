Evelyn Vela se casó y Melissa Klug brilló por su ausencia en la boda

Viva el amor. La empresaria y bailarina Evelyn Vela, se casó este miércoles con el barbero Valery Burga, en una ceremonia realizada en el Parque de la Amistad.

"Estoy super contenta y feliz, me he casado con el hombre de mi vida", aseguró Evelyn, quien señaló que está alistando maletas, pues piensa irse a vivir a Estados Unidos junto a su esposo e hijos.

A la boda asistieron los familiares y amigos cercanos de Vela. Sin embargo, lo que sorprendió fue la ausencia de su "íntima" Melissa Klug.

“Yo la invité. Invité a mis mejores amigos, a varios de mis mejores amigos, pero si ella no ha venido de repente ya me va a escribir y decir porque no ha venido. Todo bien, es mi amiga y la quiero muchísimo”, señaló la nueva esposa.