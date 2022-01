Deporteando en D Mañana: ¿Cómo viene Perú a puertas de jugar contra Panamá?

La selección peruana está a solo cuatro partidos decisivos de lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022 y a poco de volver a competir en las Eliminatorias Sudamericanas, la ‘bicolor’ enfrentará partidos amistosos para llegar con buen ritmo.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca se medirá este domingo a las 4 p.m. a Panamá en un amistoso donde ambos conjuntos tienen la mira puesta en las Eliminatorias. En una nueva edición de D Mañana, Omar Ruiz de Somocurcio y Raúl Romero nos brindan todos los detalles y el posible 11 de los seleccionados para enfrentar al conjunto panameño.

EQUIPO ALTERNO

Los conductores deportivos señalaron que al no ser una fecha FIFA de los partidos amistosos, los clubes internacionalmente no están obligados a ceder a sus jugadores. "Es por eso que no se puede contar con todo el universo de los jugadores peruanos", expresó Raúl Romero.

¿CÓMO VIENE PERÚ?

"La principal preocupación es que están de vacaciones. A puertas del bloque final de Eliminatorias, se ha complicado, son cuatro partidos los que faltan. Perú se ha metido al repechaje", comentó Somocurcio.