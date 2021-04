D' Mañana: Jefferson Farfán pide disculpas luego de incumplir protocolos de bioseguridad

Jefferson Farfán, estrella y capitán de Alianza Lima, pidió disculpas tras aparecer sin mascarilla y sin guardar distanciamiento social en un video con un amigo, que no es de su entorno más cercano. "Jeffry" señaló que asumirá la responsabilidad que esto implique.

"Ayer por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Obviamente, sé que cometí un error y lo asumo. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el dia y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto, el error fue mío que no tenía la mascarilla, la culpa es mía", señaló Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram.

"Pido disculpas al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico, soy el referente de mi equipo, soy el capitán, y asumo la responsabilidad, esto no volverá a volver a pasar. No soy mucho de hablar, pero esto se salió de las manos y uno tiene que dar la cara", finalizó.